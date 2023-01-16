У Мінфіні РФ визнали падіння цін на російську нафту нижче 47 доларів за барель

Міністерство фінансів РФ заявило, що середня ціна на нафту Urals за період із 15 грудня 2022 року до 14 січня 2023 року становила 46,82 доларів за барель - це значно нижче від ліміту в 60 доларів за барель, встановленого G-7.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну РФ.

За підсумками грудня середня ціна Urals становила ($50,47 за барель - це падіння на чверть порівняно з листопадом. Причиною стало набуття чинності 5 грудня європейського ембарго і стелі цін.

При цьому російська влада розраховує, що ціна Urals зросте за кілька місяців - "після того, як спаде санкційний переполох, а експортери і покупці обкатають нові логістичні ланцюжки і схеми страхування".

Але нові показники російського Мінфіну свідчать, що ситуація розвивається у зворотний бік, додає The Bell.

Нагадаємо:

9 січня ціна на російську нафту Urals упала до 37,80 доларів за барель, що значно нижче від ліміту в 60 доларів за барель, встановленого G-7 — після санкцій, спрямованих на доходи РФ від продажу нафти.

Економічна правда