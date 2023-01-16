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У Мінфіні РФ визнали падіння цін на російську нафту нижче 47 доларів за барель

Понеділок, 16 січня 2023, 15:38 - Олексій Павлиш

Міністерство фінансів РФ заявило, що середня ціна на нафту Urals за період із 15 грудня 2022 року до 14 січня 2023 року становила 46,82 доларів за барель - це значно нижче від ліміту в 60 доларів за барель, встановленого G-7.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну РФ.

За підсумками грудня середня ціна Urals становила ($50,47 за барель - це падіння на чверть порівняно з листопадом. Причиною стало набуття чинності 5 грудня європейського ембарго і стелі цін.

При цьому російська влада розраховує, що ціна Urals зросте за кілька місяців - "після того, як спаде санкційний переполох, а експортери і покупці обкатають нові логістичні ланцюжки і схеми страхування".

Але нові показники російського Мінфіну свідчать, що ситуація розвивається у зворотний бік, додає The Bell.

Нагадаємо:

9 січня ціна на російську нафту Urals упала до 37,80 доларів за барель, що значно нижче від ліміту в 60 доларів за барель, встановленого G-7 — після санкцій, спрямованих на доходи РФ від продажу нафти.

Економічна правда

Росія нафта санкції
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