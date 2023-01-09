Російська нафта марки Urals торгується нижче 40 доларів за барель

Ціна на російську нафту Urals упала до 37,80 доларів за барель, що значно нижче від ліміту в 60 доларів за барель, встановленого G-7 — після санкцій, спрямованих на доходи РФ від продажу нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до даних, наданих Argus Media, національна марка Urals коштує 37,80 доларів за барель у порту Балтійського моря Приморськ.

В агентстві зазначають, що ключовим рушієм цін, ймовірно, була втрата європейського ринку, тому що вона поставила Росію на милість крихітної групи великих покупців, особливо Китаю та Індії.

І через те, що танкерам доводиться пливти тисячі миль далі, щоб доставити вантаж із західних російських портів до цих покупців, вартість фрахту різко зросла. Це змусило барелі бути зниженими, щоб конкурувати з поставками з Близького Сходу.

Раніше повідомлялось, що оголошена Мінфіном РФ 5 січня середня груднева ціна нафти Urals всього 50,5 дол може вплинути фінансування бюджету, який розраховувався виходячи з ціни у 70,1 доларів за барель.

За сценаріями Мінфіну, збереження 2023 року ціни в 50 дол за видобутку 10 млн барелів на добу скоротить очікувані нафтогазові доходи на чверть, на 2,1 трлн руб.

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Економічна правда.