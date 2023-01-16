Перед вторгненням РФ в Україну російські олігархи переписували активи на дітей – Мінфін США

Російські олігархи перед вторгненням РФ в Україну 24 лютого 2022 року переводили активи на своїх дітей та ділових партнерів, щоби вивести їх з-під санкцій.

Про це йдеться у доповіді FinCen (агентство з боротьби з фінансовими злочинами, бюро у складі Міністерства фінансів США).

"Цей Аналіз фінансових тенденцій описує фінансові дані про рух російьких коштів, пов'язаних з російськими олігархами, приблизно під час неспровокованого військового вторгнення Росії в Україну, включаючи ймовірні спроби російських олігархів та еліт приховати свої активи, власність та фінансову діяльність", - йдеться у звіті.

У FInCen звертають увагу на те, що приблизно в період неспровокованого військового вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року кілька російських олігархів передали бенефіціарне право власності на свої компанії, трасти або рахунки своїм дітям, іншим членам сім'ї або близьким діловим партнерам.

При цьому деякі з дій щодо передачі прав власності відбулися безпосередньо перед запровадженням санкцій проти кількох олігархів, пов'язаних із російським вторгненням, у тому числі санкцій з боку Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Великої Британії та інших країн.

"Фінансові установи зазначили, що передача прав власності може потенційно допомогти олігархам уникнути санкцій або можливого арешту активів правоохоронними органами.

Декілька олігархів надіслали великі грошові перекази своїм дітям, зокрема тим, хто навчається у США, і ці перекази фінансували великі покупки, як правило, житлової нерухомості та предметів розкоші в США.

Один російський олігарх був пов'язаний з кількома підставними компаніями у звітності з відкритих джерел, і передав право власності на кілька з цих компаній своїм діловим партнерам приблизно під час вторгнення, можливо, з метою уникнення потенційних санкцій", - йдеться у звіті.

"Наприклад, одна з кіпрських компаній олігарха була передана бізнес-партнеру 24 лютого 2022 року, у день неспровокованого військового вторгнення Росії в Україну.

Російський олігарх також здійснив підозрілі перекази, які, як вважається, представляють собою потенційне переміщення або передачу активів, таких як предмети мистецтва, літаки, яхти або інше майно, яке він контролював.

Колишня дружина олігарха та кілька його відомих партнерів здійснили деякі з цих переказів як плату за утримання або обслуговування його активів чи майна.

У березні та квітні 2022 року олігарх передав бенефіціарне право власності на кілька трастів та підприємств своїм дітям", - йдеться у звіті.

FinCen не називає імен російських олігархів, а також суми, які вони перевели перед війною, щоб уникнути санкцій.

Нагадаємо:

Трасти, в яких зберігаються мільярди доларів активів Романа Абрамовича, були реорганізовані на початку лютого 2022 року, щоб передати бенефіціарне право власності його дітям незадовго до запровадження санкцій проти російського олігарха.

Економічна правда