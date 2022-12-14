РФ продає Індії нафту значно дешевше за встановлену Заходом "стелю" – Reuters

Флагманська російська нафта марки Urals продавалася з більшими знижками в цьому місяці після заборони ЄС на імпорт російської нафти, а домінуючий покупець Індія купувала барелі за ціною значно нижче верхньої межі в 60 доларів, узгодженої Заходом.

Про це пише Reuters із посиланням на 4 джерела на ринку.

Заборона ЄС на імпорт російської морської нафти з 5 грудня змусила Москву шукати альтернативні ринки, в основному в Азії, приблизно на 1 мільйон барелів на день, зазначає агентство.

Також 5 грудня G7 запровадила верхню межу ціни на російську морську нафту в 60 доларів, щоб спробувати обмежити можливості Москви фінансувати війну проти України.

Росія заявила, що не буде дотримуватися цього обмеження, навіть якщо їй доведеться скоротити видобуток.

За словами двох трейдерів, дії Заходу поставили російських виробників в умови жорсткої конкуренції один з одним і з постачальниками з Азії, Європи та Близького Сходу, а це означає, що їхня найкраща надія знайти покупців - це знизити ціни.

Відтоді, як Росія почала своє вторгнення в Україну в лютому, Індія стала основним ринком збуту для морських вантажів нафти марки Urals.

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За деякими угодами в цьому місяці ціна на нафту Urals в індійських портах, включаючи страхування і доставку кораблем, впала приблизно до мінус 12-15 доларів за барель в порівнянні з середньомісячною ціною нафти марки Brent з датою постачання, в порівнянні зі знижкою в 5-8 доларів за барель в жовтні і 10-11 доларів за барель в листопаді, повідомили джерела Reuters.

Знижки означають, що нафта в деяких випадках продається нижче загальної собівартості виробництва, включаючи місцеві збори, повідомили джерела в галузі.

Тиск на виробників ще більше посилився в західних портах Росії, оскільки нестача суден, пристосованих до російської зимової погоди, призвела до зростання витрат на фрахт, які можуть бути покладені на продавця в залежності від умов укладених угод.

Ставки фрахту зросли до 11-19 доларів за барель у порівнянні з менш ніж 3 доларами за барель до лютого і приблизно вдвічі більше, ніж в середині року.

Розрахунки Reuters показали, що знижки на нафту Urals в західних портах Росії для продажу в Індію за деякими угодами зросли до 32-35 доларів за барель без урахування вартості фрахту.

Російські постачальники нафти намагаються самостійно здійснювати транспортування нафти марки Urals до Індії, використовуючи власні судна і судноплавних партнерів, що може знизити транспортні витрати, кажуть трейдери.

Але багато виробників нафти все ще покладаються на торгові фірми, що означає, що їм доводиться ділитися будь-яким прибутком, який вони мають.

Індія, другий найбільший споживач нафти в Азії, краще розташована для купівлі Urals, ніж Китай, через коротший транспортний маршрут, а її нафтопереробні заводи добре пристосовані для переробки російської нафти.

Крім того, Нью-Делі визнає судна і страхове покриття, що надаються російськими компаніями, які більше не визнаються в Європі.

За даними Refinitiv Eikon, поставки нафти в Індію в листопаді зросли щонайменше до 3,7 млн тонн і досягли рекордних 53,2% від загального обсягу поставок через морські порти в минулому місяці.

"Ринок переповнений нафтою Urals. Її дуже багато. Багато трейдерів пропонують вантажі Urals як на грудень, так і на січень", - сказало джерело на індійському нафтопереробному заводі.

Економічна правда