Гендиректор МАГАТЕ відвідає Україну для реалізації моніторингові місії на всіх АЕС країни

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі відвідає Україну наступного тижня з метою забезпечення постійної присутності експертів з ядерної та фізичної ядерної безпеки на всіх об'єктах атомної енергетики країни.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ

"Генеральний директор відвідає Южноукраїнську та Рівненську атомні електростанції, а також Чорнобильську АЕС, щоб запустити місії у складі двох експертів МАГАТЕ на кожному з об'єктів.

МАГАТЕ вже має постійну присутність до чотирьох експертів на найбільшій в Україні Запорізькій АЕС, а найближчими днями команда з двох експертів також буде розміщена на Хмельницькій АЕС", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МАГАТЕ матиме близько 11-12 експертів, присутніх в країні в будь-який момент часу. Хоча місії МАГАТЕ вже працювали на цих об'єктах під час конфлікту, постійне розгортання груп знаменує собою значне розширення.

За словами Гросі, незабаром МАГАТЕ буде постійно присутнє на всіх об'єктах ядерної енергетики України, включаючи Чорнобильську АЕС, що є важливим кроком у роботі з надання допомоги Україні у ці надзвичайно складні та відповідальні часи.

"Наші експерти з ядерної та фізичної ядерної безпеки здійснюватимуть моніторинг ситуації на станціях, оцінюватимуть їх обладнання та інші потреби, надаватимуть технічну підтримку та консультації, а також звітуватимуть про свої висновки до штаб-квартири МАГАТЕ", - сказав він.

Додається, що наступного тижня Генеральний директор Гроссі також зустрінеться з вищими посадовими особами українського уряду в Києві, щоб обговорити свою пропозицію щодо створення зони ядерної та фізичної ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС (ЗАЕС), де МАГАТЕ присутнє вже більш як чотири місяці.

Нагадаємо:

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця цього року.