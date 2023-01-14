Більшість районів Харкова знеструмлена, рух метро тимчасово зупинено

Одразу після вибуху більшість районів Харкова залишись без електропостачання, рух поїздів метрополітену тимчасово призупинено.

Про це повідомляє "Суспільне Харків" в Telegram.

"Більшість районів міста знеструмлені, світло зникло одразу після вибуху. У Харкові тимчасово зупинився рух поїздів у метро" – зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялось про застосування екстрених відключень електроенергії у Києві, Київській та Одеській областях через загрозу ракетних атак.

Нагадаємо:

Станом на ранок суботи, 14 січня, через перевищення ліміт в 11 областях були застосовані аварійні відключення електроенергії.