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У Києві та ще двох областях застосували екстрені відключення світла через загрозу ракетних атак – ДТЕК

Субота, 14 січня 2023, 13:56 - Економічна правда
 
getty images

Компанія ДТЕК повідомила про застосування екстрених відключень електроенергії у Києві, Київській та Одеській областях через загрозу ракетних атак.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК в Telegram.

"Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Одеській областях застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

Станом на ранок суботи, 14 січня, через перевищення ліміт в 11 областях були застосовані аварійні відключення електроенергії.

ДТЕК електроенергія РФ
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