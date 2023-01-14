Катар вважає, що ринки природного газу можуть бути нестабільними ще кілька років 

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Міністр енергетики Катару Саад Аль-Каабі заявив, що ринки природного газу можуть зазнати різких змін протягом наступних кількох років, оскільки пропозиції все ще надто низькі, проти високого попиту.

Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, наступна зима може бути важкою для споживачів газу в північній півкулі, оскільки їм, ймовірно, буде важко поповнити свої запаси через відсутність потоків з Росії.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну Ціни на газ різко зросли, оскільки Москва сильно обмежила постачання газу до Європи. Проте вже другій половині 2022 року ціни впали завдяки нарощуванню Європою імпорту скрапленого газу, зокрема з Катару. Допомогла й тепліша, ніж зазвичай, зима в Європі.

Наразі ціни все ще залишаються набагато вищими за історичні середні показники й можуть знову підскочити, якщо відновлення економіки Китаю змусить його збільшити закупівлі газу.

Нагадаємо:

Катар домовився про багаторічний контракт на постачання скрапленого природного газу (LNG) до Німеччини: йдеться про постачання 2 млн тонн на рік як мінімум 15 років.