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"Зернова ініціатива": Україна експортувала 17 мільйонів тонн агропродукції 

Понеділок, 9 січня 2023, 19:07 - Економічна правда
 
getty images

У рамках "зернової ініціативи" з 1 серпня по 9 січня Україні вдалось експортувати 17 млн тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"За три дні з портів Великої Одеси 5 суден експортували 158,5 тис. тонн українського продовольства. Серед них балкер TRUE HARMONY з 26 тис. тонн агропродукції для Єгипту та балкер LEO 1 з 49,5 тис. тонн пшениці для Шрі-Ланки", – зазначають в міністерстві. 

Додається, що у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден (21 – вже з продовольством на борту, а 77 – ті, що йдуть під завантаження). 

Більшість суден стоять ще з минулого року через цілеспрямоване гальмування інспекцій росіянами. Це призводить до зменшення обсягів українського продовольства країнам, які його потребують, а також до мільйонних збитків вантажовласників.

Економічна правда.

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