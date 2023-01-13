Всі розділи
Укр / Рус

В енергосистемі залишається дефіцит, Укренерго очікує його зменшення на вихідних 

П'ятниця, 13 січня 2023, 11:33 - Дана Гордійчук

У п’ятницю в енергосистемі України зберігається дефіцит потужності, проте з потеплінням на вихідних очікується зменшення споживання.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зазначається, що наразі споживання електроенергії знаходиться на рівні четверга, і дефіцит особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання. 

"Водночас вже на вихідні очікується поступове  потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання", – додає оператор.

Для забезпечення балансу в енергосистемі у всіх областях тривають планові відключення світла, до областей доведені ліміти споживання на час з 02:00 до 24:00. Оператор нагадує, що перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі, і для їхнього попередження застосовуються аварійні відключення.

В Укренерго нагадали, що дефіцит в енергосистемі є наслідком масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, російськими окупантами тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. 

Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті