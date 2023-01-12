Укренерго: в енергосистемі значний дефіцит, аварійні відключення у дев’яти областях

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У четвер, 12 січня, зберігається значний дефіцит потужності, у дев’яти областях застосовувалися аварійні відключення.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зазначається, що дефіцит погіршується у ранкові та вечірні години максимального споживання.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей були доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Проте вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення.

В Укренерго нагадали, що дефіцит в енергосистемі є наслідком масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, російськими окупантами тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС.

"Ці потужності дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії", – додав оператор.