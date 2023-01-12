Розширення заводу Tesla в Китаї під питанням через занепокоєння влади щодо Starlink – ЗМІ

Розширення заводу Tesla в Шанхаї було відкладено через занепокоєння китайською владою такою великою присутністю компанії на ринку та її можливим звʼязком із іншою компанією Маска SpaceX, яка займається супутниками Starlink.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

Так звана третя фаза розширення, яку спочатку планувалося почати в середині року, дозволила б подвоїти потужність заводу приблизно до 2 мільйонів автомобілів на рік, розповіли співрозмовники агентства на умовах анонімності.

За словами одного з співрозмовників, деякі представники центрального уряду висловили стурбованість тим, що американська компанія, пов'язана з ініціативою Ілона Маска по супутниковому інтернету Starlink, має таку велику присутність в найбільшій економіці Азії.

Хоча автомобілі Tesla не оснащені обладнанням Starlink, Пекін все більше стурбований безпекою даних і соціальною стабільністю.

Маск є головним виконавчим директором як Tesla, так і Space Exploration Technologies Corp., яка почала запуск супутників Starlink в 2019 році.

"Затримка збігається зі зростаючим обуренням громадськості по відношенню до американського виробника електромобілів в той час, коли напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном перебуває на високому рівні.

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Розгнівані власники Tesla заполонили автосалони в Китаї на вихідних, щоб поскаржитися на те, що вони пропустили черговий раунд зниження цін. Автомобілі Tesla також були заборонені в китайських військових комплексах на початку 2021 року через побоювання, що камери, вбудовані в автомобілі, збирають конфіденційні дані", - пише видання.

Представники Tesla в Китаї не відразу відповіли на запит про коментарі. Представники Національної комісії з розвитку і реформ Китаю не відповіли на запит про коментарі.

Перша і друга фази будівництва і розширення заводу Tesla в Шанхаї вже завершені. Завод, який був відкритий в 2019 році, тепер здатний виробляти 1 мільйон автомобілів Tesla Model 3 і спортивних позашляховиків Model Y щорічно після модернізації в 2022 році.

Майбутнє третьої фази все ще може змінитися в очікуванні подальших вказівок від вищих посадових осіб центрального уряду, сказало одне з джерел. За словами співрозмовників, Tesla користується підтримкою місцевих чиновників Шанхаю.

Економічна правда