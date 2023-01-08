У Китаї сотні власників Tesla протестували через несподіване зниження цін

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Сотні власників Tesla зібралися в автосалонах і дистриб'юторських центрах автовиробника в Китаї на вихідних, вимагаючи знижок і кредитів після раптового зниження цін: вони стверджують, що переплатили за куплені раніше електромобілі.

Про це пише Reuters.

Так, у суботу близько 200 покупців Tesla Model Y і Model 3 зібралися в центрі Tesla в Шанхаї, щоб висловити протест проти рішення автовиробника знизити ціни вдруге за три місяці.

"Вони сказали, що вважали, що ціни, які Tesla встановила на свої автомобілі в кінці минулого року, не будуть знижені так різко.

Заплановане закінчення терміну дії державної субсидії в кінці 2022 року також змусило багатьох завершити свої покупки до кінця року", - пише агентство.

Reuters також повідомило про протести в центрах доставки та магазинах Tesla і в інших китайських містах, від Ченду до Шеньчженя.

Напередодні, у п'ятницю, Tesla знизила ціни на 13-24%.

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Аналітики кажуть, що цей крок Tesla, ймовірно, збільшить її продажі, які впали в грудні, і змусить інших виробників електромобілів також знизити ціни в умовах падіння попиту на найбільшому в світі ринку авто з акумуляторними батареями.

"Це може бути нормальною діловою практикою, але це не те, як повинно поводитися відповідальне підприємство", - сказав один із покупців, який протестував в суботу в центрі доставки компанії в передмісті Шанхаю Міньян.

Він і інші власники електромобілів заявили, що розчаровані різким зниженням цін і відсутністю пояснень з боку Tesla для нещодавних покупців.

При цьому поліція сприяла зустрічі між співробітниками Tesla і покупцями, на якій протестувальники передали список вимог, включаючи вибачення і компенсацію або інші кредити.

За словами одного із протестувальників, співробітники Tesla погодилися відповісти до вівторка.

reuters

На одному відео, яке, як підтвердило агентство Reuters, було знято в магазині Tesla в Ченду, натовп скандує: "Поверніть гроші".

Tesla не планує виплачувати компенсацію покупцям, які прийняли замовлення до останнього зниження цін, повідомив агентству Reuters в суботу представник Tesla China.

Він не відповів на прохання прокоментувати протести.

Економічна правда