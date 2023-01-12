Російський олігарх Гуцурієв знову переписав свій бізнес в Україні, щоб уникнути конфіскації

Російський олігарх Міхаіл Гуцерієв, який знаходиться під українськими санкціями, знову переписав свій бізнес в Україні, аби уникнути конфіскації – тепер власником став громадянин Туреччини Доган Месут.

Про це йдеться у розслідуванні Trap Aggressor.

Міхаіл Гуцерієв – російський олігарх, головний акціонер компанії "Сафран" до якої входять "РосНефть", "НК Нефтіса", "Рускій уголь" і "Моспромстрой". У жовтні він потрапив під українські санкції.

Зазначається, що сучасні логістичні склади на 80 тис м2 поблизу Києва, які належать компанії "МЛП-Чайка", перереєстрували на турецького бізнесмена 12 грудня.

Раніше, 25 серпня, Печерський районний суд наклав арешт на ці приміщення. За даними слідства, компанія "МЛП-Чайка" входить до структури російських підприємств "Міжнародне логістичне партнерство", яка входить до бізнес-групи "Сафмар", що безпосередньо належить Гуцерієву.

Слідство встановило, що Гуцерієв, надає постійну підтримку російській владі, зокрема оборонному та силовому блоку, і був нагороджений низкою державних нагород і відзнак РФ.

Але менше ніж за місяць арешт скасували: за кілька років до арешту майно було вперше переписане на іншу особу, українку Вікторію Кущ. Адвокат сторони захисту заявив, що вона має численні подяки від ЗСУ, ТРО та Нацполіції, а кошти від діяльності підприємства нібито використовуються для непорушності конституційного ладу. Суд задовольнив таке клопотання і вирішив, що арешт накладено необґрунтовано.

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Натомість як встановили у Trap Aggressor, Кущ з 2014 року проживає в РФ і пов’язана з російським олігархом Міхаілом Гуцерієвим. Після виходу цього розслідування в реєстрі юридичних осіб з’явились зміни, і тепер бенефіціаром компанії зазначений громадянин Туреччини Доган Месут.

Автори розслідування вважають, що такі юридичні зміни можуть свідчити про наміри олігарха Гуцерієва "будь-якими методами уникнути арешту і конфіскації бізнесу в Україні".

Нагадуємо:

Печерський районний суд Києва скасував арешт логістичного бізнесу підсанкційного російського олігарха Міхаіла Гуцерієва – "МЛП Чайка" під Києвом, оскільки виявилось, що майно за декілька років до арешту було переписане на українську композиторку Вікторію Кохану, яка проживає в Москві.





