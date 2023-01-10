Через скандал з допомогою армії РФ супермаркети Novus та Varus заберуть з полиць продукцію Bonduelle

Мережі супермаркетів Novus та Varus приберуть з полиць своїх магазинів продукцію французької ТМ Bonduelle через інформацію про забезпечення нею армії РФ.

Про це повідомляють пресслужби Novus та Varus, передає "Інтерфакс-Україна".

"З відомих причин ми прибираємо з полиць NOVUS товари ТМ Bonduelle та Greenfield. ", – заявили в Novus.

Крім того, у Novus також приберуть з полиць чаї марки Greenfield, власники й виробництво якого пов’язані з РФ.

У Varus також додали, що вже почали знімати з продажів продукцію Bonduelle з полиць своїх супермаркетів.

Раніше, 5 січня, НАЗК закликало запровадити санкції проти французького виробника заморожених та консервованих овочів Bonduelle через скандал із гуманітарною допомогою для російської армії.

Економічна правда.