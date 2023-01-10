Мін'юст подав позов до ВАКС щодо стягнення активів Дерипаски у дохід держави

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Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо застосування санкцій про стягнення активів одного з найбагатших російських олігархів Олега Дерипаски у дохід держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Зазначається, що Дерипаска володіє контролює або володіє значними частками груп компаній "Русал" (один із найбільших світових виробників алюмінію), "Базовий елемент", "Ен+ груп".

Мін’юсту отримав інформацію, що група металургійних підприємств "Об’єднана компанія "Русал" постачає алюмінієву продукцію підприємствам оборонного комплексу РФ, які безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб збройних сил держави-терориста військової техніки, зброї та боєприпасів.

Більше того, частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ "Миколаївський глиноземний завод"

В Україні через групи пов’язаних компаній Дерипаска володіє значними активами: ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", ПрАТ "Хустський кар`єр", ПрАТ "Жежелівський кар`єр", ТОВ "Гуардон України", ТОВ "Компанія "Алюміній України", ТОВ "Сервісний центр "Металург", ТОВ "ЧАС ІТ", ТОВ "Охорона МГЗ", ТОВ "Центр обліку Миколаїв", Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм", ТОВ "Запоріжалюмінторг", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", нежитловою нерухомістю, технікою та ін.

За словами заступниці Міністра юстиції Ірини Мудрої, до Олега Дерипаски застосовано санкції як Україною, так і США, ЄС, Великою Британією, Польщею, Швейцарською Конфедерацією, Австралією та Новою Зеландією.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 12 жовтня про санкції проти "младоолігарха" часів Януковича Сергіия Курченка, самого Віктора Януковича, російського олігарха Олега Дерипаски і міністра оборони України часів Януковича Павла Лебедєва.