За 2022 рік загальна вартість державних пенсійних фондів знизилась на 2,2 трильйона доларів 

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Значні падіння на ринках акцій і облігацій за 2022 рік вперше за всю історію знизили загальну вартість світового державного капіталу та державних пенсійних фондів на 2,2 трлн доларів.

Про це повідомляє Reuters.

"У звіті Global SWF, зазначається, що вартість активів, якими управляють суверенні фонди, впала до $10,6 трлн з $11,5 трлн, тоді як вартість активів державних пенсійних фондів - до $20,8 трлн з $22,1 трлн", – зазначає агентство.

Дієго Лопес з Global SWF сказав, що основним фактором стало "одночасне і значне" падіння основних ринків облігацій і акцій на 10%, що відбувалося протягом вперше за 50 років.

Це сталося після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до зростання цін на сировинні товари і підштовхнуло інфляцію до 40-річних максимумів.

Попри всю турбулентність, грошові кошти, витрачені на придбання компаній, нерухомості або інфраструктури, все ж підскочили на 12% в порівнянні з 2021 роком.

Рекордні 257,5 млрд дол були використані в 743 угодах, при цьому суверенні фонди також уклали рекордну кількість "мега-угод" на суму понад 1 млрд дол.

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Фактично, п'ять з 10 найбільших інвестицій, коли-небудь здійснених державними інвесторами, відбулися у 2022 році, починаючи з січня, коли інша сінгапурська компанія Temasek витратила 7 мільярдів доларів на покупку фірми з тестування, інспекції та сертифікації Element Materials у фонду прямих інвестицій Bridgepoint.

Нагадаємо:

Світові ринки акцій та облігацій втратили понад 30 трлн доларів за 2022 рік, що є найгіршим показником в з часів світової фінансової кризи 2008 року.