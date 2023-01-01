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Українська економіка адаптувалася до умов воєнного часу та готова до нових викликів – Шмигаль

Неділя, 1 січня 2023, 16:52 - Ігор Пилипів
 
getty images

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки року, відзначив адаптованість нашої економіки до умов воєнного часу та її готовність до нових викликів у 2023 році.

Про це він написав у своєму Facebook.

Загалом прем'єр відзначив, що у 2022 році уряду вдалось зберегли керованість економічними та фінансовими процесами. Він додав, що 2/3 усіх бюджетних коштів — внутрішній ресурс держави.

Глава уряду тако відзначив і допомогу наших партнерів, яка забезпечила  фінансову підтримку України у розмірі 31,2 млрд доларів, з яких 45% — гранти.

ЄС, Велика Британія, Канада й Австралія скасували для українських експортерів ввізні мита.

За словами прем’єра, було скасовано практично всі перевірки бізнесу, переведено на декларативний принцип більшість дозволів та ліцензій, встановлено ставку єдиного податку на рівні 2%. А понад 700 підприємств змогли здійснити релокацію на безпечні території. 

В рамках "зернової ініціативи" Україні вдалось експортувати 15 млн тонн агропродукції, а через дунайські порти – ще 10 млн тонн.

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"Вдосконалили діючі та запустили нові програми підтримки бізнесу: пільгові кредити "5-7-9%" (72 млрд грн), гранти єРобота (2,2 млрд грн), портфельні гарантії (47 млрд грн)", – зазначив Шмигаль. 

За 2022 рік Україна, щоб подолати паливну кризу, в 10 разів наростила імпорт палива.

В енергетичному секторі Україні вдалось достроково приєдналися до європейського енергооб’єднання ENTSO-E, залучили 1,5 млрд доларів для відновлення енергетичних об’єктів, які постраждали після масованих ракетних атак Росії. 

Також читайте: Курс гривні, інфляція та ВВП: що чекає на економіку України у 2023 році

Нагадаємо:

Держбюджет на 2023 рік не передбачає підвищення зарплати: увесь рік вона залишатиметься на рівні 6 700 грн на місяць.

Шмигаль економіка фінанси бізнес бюджет
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