Українська економіка адаптувалася до умов воєнного часу та готова до нових викликів – Шмигаль

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки року, відзначив адаптованість нашої економіки до умов воєнного часу та її готовність до нових викликів у 2023 році.

Про це він написав у своєму Facebook.

Загалом прем'єр відзначив, що у 2022 році уряду вдалось зберегли керованість економічними та фінансовими процесами. Він додав, що 2/3 усіх бюджетних коштів — внутрішній ресурс держави.

Глава уряду тако відзначив і допомогу наших партнерів, яка забезпечила фінансову підтримку України у розмірі 31,2 млрд доларів, з яких 45% — гранти.

ЄС, Велика Британія, Канада й Австралія скасували для українських експортерів ввізні мита.

За словами прем’єра, було скасовано практично всі перевірки бізнесу, переведено на декларативний принцип більшість дозволів та ліцензій, встановлено ставку єдиного податку на рівні 2%. А понад 700 підприємств змогли здійснити релокацію на безпечні території.

В рамках "зернової ініціативи" Україні вдалось експортувати 15 млн тонн агропродукції, а через дунайські порти – ще 10 млн тонн.

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"Вдосконалили діючі та запустили нові програми підтримки бізнесу: пільгові кредити "5-7-9%" (72 млрд грн), гранти єРобота (2,2 млрд грн), портфельні гарантії (47 млрд грн)", – зазначив Шмигаль.

За 2022 рік Україна, щоб подолати паливну кризу, в 10 разів наростила імпорт палива.

В енергетичному секторі Україні вдалось достроково приєдналися до європейського енергооб’єднання ENTSO-E, залучили 1,5 млрд доларів для відновлення енергетичних об’єктів, які постраждали після масованих ракетних атак Росії.

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Нагадаємо:

Держбюджет на 2023 рік не передбачає підвищення зарплати: увесь рік вона залишатиметься на рівні 6 700 грн на місяць.