Уряд звільнив очільника Держкосмосу

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю звільнив Володимира Тафтая з посади голови Державного космічного агентства.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тафтай очолював Агентство з лютого 2021 року, коли був призначений на цю посаду за "карантинною" процедурою поза конкурсом. Згодом, у серпні того ж року, уряд перепризначив Володимира Тафтая головою Державного космічного агентства за результатами конкурсу.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів перепризначив Володимира Тафтая головою Державного космічного агентства 26 серпня 2021 року.