Деякі енергетичні об’єкти України повністю зруйновані окупантами – Кубраков

Внаслідок російських обстрілів української енергетичної інфраструктури деякі об’єкти були повністю зруйновані.

Про це у коментарі CNN заявив віцепрем’єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, близько 50% критично важливої інфраструктури України з постачання електроенергії були "ще більше пошкоджені", а деякі були "повністю зруйновані".

В середині листопада повідомлялося, що внаслідок завданих росіянами ракетних ударів виведена з ладу майже половина енергосистеми України.

Нагадуємо:

З огляду на ситуацію в енергосистемі на сьогодні дефіцит залишатиметься протягом зимового сезону, заявили в Укренерго.

Дефіцит потужності в енергосистемі на 9 грудня залишається значним. Всім обленерго надали ліміти споживання електроенергії, у кількох регіонах вони перевищені, через що застосували аварійні відключення.

ВІДЕО ДНЯ

Причиною дефіциту є масовані атаки Росії на українську енергосистему. Ремонт потужностей ускладнився з настанням морозів.