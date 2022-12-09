Інфляція в Україні сповільнилася вперше за рік – Держстат

Темпи зростання споживчих цін вперше від початку року сповільнилися у річному вимірі – у листопаді інфляція становила 26,5%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У порівнянні з жовтнем інфляція у листопаді становила 0,7%, а від початку року – 25,7%.

Базова інфляція, яка не враховує короткострокові шокові зміни цін, в листопаді становила 1,3% порівняно із жовтнем, а від початку року – 21,6%.

У порівнянні з жовтнем ціна на окремі категорії товарів змінилися так:

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,6%. Найбільше (на 10,6%) подорожчали яйця. На 3,3–2,0% зросли ціни на сало, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. При цьому подешевшали на 6,9–1,1% фрукти, продукти переробки зернових, свинина, овочі, цукор.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1%, зокрема тютюнові вироби – на 1,1%, алкогольні напої – на 0,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,6%, зокрема, взуття – на 2,0%, одяг – на 1,2%.

Транспорт подорожчав на 1,0% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,3% і транспортних засобів на 1,1%.

У сфері зв’язк у ціни зросли на 1,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 21,9%.

Нагадуємо:

Інфляція в Україні у жовтні відносно вересня зросла на 2,5% а у річному вимірі зросла до 26,6%.

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