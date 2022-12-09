Ощадбанк пішов проти РФ до Європейського суду з прав людини

Ощадбанк 8 грудня подав скаргу проти РФ до Європейського суду з прав людини через завдані військовою агресією збитки.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Банк наголошує, що внаслідок збройної агресії РФ українським компаніям та громадянам було завдано значних матеріальних збитків. "Ощадбанк не став винятком, багато його відділень зазнали руйнацій та пошкоджень, а сам банк – значних втрат", – йдеться в заяві.

Документація воєнних злочинів дозволила банку "застосувати міжнародно визнані юридичні механізми, спрямовані на відновлення справедливості та покарання агресора".

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Верховний суд Франції підтвердив рішення Міжнародного арбітражу про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,1 млрд доларів плюс відсотки за захоплення активів в окупованому Криму.

Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації у березні.

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Європейський суд з прав людини здійснює нагляд за виконанням Конвенції з прав людини в державах-членах Ради Європи.