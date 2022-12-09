В "АрселорМіттал Кривий Ріг" спростували заяву РФ щодо складів з озброєнням на заводі

"АрселорМіттал Кривий Ріг" спростував інформацію, поширену Міноборони РФ щодо начебто розміщення військового озброєння в одному з цехів, куди влучив ворожий снаряд.

Про це йдеться у заяві підприємства у Facebook.

"Міністерство оборони Російської Федерації в своєму Telegram-каналі та у відеозверненні речника прокоментувало нещодавній обстріл російськими ракетами Кривого Рогу та розповсюдило неправду про удар начебто "по складу ракетно-артилерійського озброєння в одному з цехів ArcelorMittal".

Це не відповідає дійсності. Окрім факту удару по криворізькому гірничо-металургійному підприємству вночі 5 грудня, інформація Міноборони РФ є абсолютно неправдивою", - підкреслили в компанії.

Компанія "категорично спростувала" наявність на підприємстві складів з воєнним озброєнням - будь-якими ракетами або пусковими установками.

"В результаті цього жорсткого удару загинув наш співробітник і ще троє людей отримали поранення. Ми категорично протестуємо проти обстрілів мирних помешкань і вбивств українців", - йдеться у позиції "АрселорМіттал Кривий Ріг".

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ВІДЕО ДНЯ

Вночі 5 грудня окупанти нанесли ракетний удар по території "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Економічна правда