В "АрселорМіттал Кривий Ріг" спростували заяву РФ щодо складів з озброєнням на заводі
"АрселорМіттал Кривий Ріг" спростував інформацію, поширену Міноборони РФ щодо начебто розміщення військового озброєння в одному з цехів, куди влучив ворожий снаряд.
Про це йдеться у заяві підприємства у Facebook.
"Міністерство оборони Російської Федерації в своєму Telegram-каналі та у відеозверненні речника прокоментувало нещодавній обстріл російськими ракетами Кривого Рогу та розповсюдило неправду про удар начебто "по складу ракетно-артилерійського озброєння в одному з цехів ArcelorMittal".
Це не відповідає дійсності. Окрім факту удару по криворізькому гірничо-металургійному підприємству вночі 5 грудня, інформація Міноборони РФ є абсолютно неправдивою", - підкреслили в компанії.
Компанія "категорично спростувала" наявність на підприємстві складів з воєнним озброєнням - будь-якими ракетами або пусковими установками.
"В результаті цього жорсткого удару загинув наш співробітник і ще троє людей отримали поранення. Ми категорично протестуємо проти обстрілів мирних помешкань і вбивств українців", - йдеться у позиції "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Нагадаємо:
Вночі 5 грудня окупанти нанесли ракетний удар по території "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Економічна правда