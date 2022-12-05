Росія вночі обстріляла ракетами завод "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Вночі 5 грудня окупанти нанесли ракетний удар по території "АрселорМіттал Кривий Ріг", за попередньою інформацією, є постраждалі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Був активований план надзвичайних ситуацій, на місце викликали пожежну службу, департамент з охорони праці та медичну службу.

На місці попадання ще працюють рятувальники. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

"На цьому ранньому етапі всі наші зусилля зосереджені на тому, щоб взяти ситуацію під контроль", - додали в компанії.

Там обіцяють інформувати, коли буде надходити нова інформація.

Співробітників просять не знімати місце події і не розповсюджувати фотографії.

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Нагадаємо:

Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу, влучивши у промислове підприємство, один працівник загинув, ще троє людей отримали поранення.

Економічна правда