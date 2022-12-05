Росія вночі обстріляла ракетами завод "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Вночі 5 грудня окупанти нанесли ракетний удар по території "АрселорМіттал Кривий Ріг", за попередньою інформацією, є постраждалі.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Був активований план надзвичайних ситуацій, на місце викликали пожежну службу, департамент з охорони праці та медичну службу.
На місці попадання ще працюють рятувальники. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
"На цьому ранньому етапі всі наші зусилля зосереджені на тому, щоб взяти ситуацію під контроль", - додали в компанії.
Там обіцяють інформувати, коли буде надходити нова інформація.
Співробітників просять не знімати місце події і не розповсюджувати фотографії.
Нагадаємо:
Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу, влучивши у промислове підприємство, один працівник загинув, ще троє людей отримали поранення.
Економічна правда