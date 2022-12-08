У листопаді українці зареєстрували майже 15 тисяч вживаних іномарок: топ-5 моделей

За листопад українці зареєстрували 14,9 тисяч вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це на 1% менше, ніж у жовтні цього року, і майже вчетверо менше у порівнянні з торішнім показником.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Водночас таке поповнення українського автопарку вживаними легковиками майже уп’ятеро перевищило листопадовий ринок нових", - зазначають в асоціації.

Так, найпопулярнішим вживаним авто у листопаді став Renault Megane: на українські номери перейшли 1028 автомобілів цієї моделі.

Другим йде Volkswagen Golf – 994 шт. Замикає топ-3 Volkswagen Passat - 709 шт.

Також у топ-5 місяця увійшли Skoda Octavia (701 шт.) та Ford Focus (396 шт.).

Загалом з січня по листопад 2022 року українські номери отримали 372,5 тис вживаних машин, завезених з інших країн, - це на 21% менше ніж торік.

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Нагадаємо:

Попит на нові легкові авто в листопаді знизився на 2% порівняно з попереднім місяцем – українці придбали 3090 нових легковиків.

Економічна правда