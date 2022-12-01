Попит на нові авто в листопаді продовжив падати: бестселери місяця

Попит на нові легкові авто в листопаді знизився на 2% порівняно з попереднім місяцем – українці придбали 3090 нових легковиків.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників "Укравтопром".

Зазначається, що порівняно з листопадом 2021 року реєстрації нових авто скоротились у 2,8 раза.

Найпопулярнішою маркою на ринку залишається Toyota.

"За місяць було зареєстровано 702 нових авто цієї японської марки. Відносно жовтня поточного року, попит на нові Тойоти збільшився на 6%, але нижче на 28% від листопада 2021 року", – повідомили в Укравтопромі.

Другу сходинку серед лідерів продажу посідає Renault – 387 автівок, що на 43% більше за результат попереднього місяця. Відставання від торішнього показника становило 56%.

Третє місце у Skoda з 272 зареєстрованими авто, що на 17% менше ніж у жовтні та на 1% менше до листопада минулого року.

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Також до п’ятірки увійшли:

Hyundai – 208 шт. (-1% та -53% відповідно).

Mercedes-Benz – 204 шт. (-11%, -4%).

"Титул бестселера місяця отримав кросовер RENAULT Duster. Протягом листопада свої перші номерні знаки отримали 363 авто цієї моделі", – додають автовиробники.

Всього за 11 місяців цього року українці придбали і поставили на облік 34 тис. нових легкових авто, що у 2,7 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року.