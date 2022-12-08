ЄБРР може прокредитувати Укрексімбанк на 50 мільйонів євро

ЄБРР може надати державному Укрексімбанку кредит до 50 млн євро для фінансування приватних корпоративних клієнтів і муніципалітетів в Україні, які постраждали від війни.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення банку.

"Кредит надасть Укрексімбанку таке необхідне середньострокове фінансування у воєнний час і дасть змогу банку підтримувати своїх приватних корпоративних клієнтів і муніципалітети, використовуючи свою стратегічну спрямованість, підтверджений досвід корпоративного кредитування найважливіших секторів і сильну регіональну присутність", - заявили в ЄБРР.

Зазначається, що проєкт підтримуватимуть донори: так, покриття ризику першого збитку розміром 25 млн євро надасть Спеціальний фонд реагування на кризові ситуації ЄБРР у рамках спеціального Пакета реагування ЄБРР на війну в Україні.

Нагадаємо:

НЕК "Укренерго" залучила 300 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку та 72 мільйони євро грантових коштів від Нідерландів.

Європейський банк реконструкції та розвитку у 2022 році інвестує в Україну більше мільярда євро, підтримуючи економіку, а також продовжить фінансування у 2023 році.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда