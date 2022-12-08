Нідерланди вслід за США планують обмежити експорт технологій до Китаю – ЗМІ

Нідерланди планують запровадити нові обмеження на експорт обладнання для виробництва мікросхем до Китаю, і таким чином узгодити свої торгові правила зі США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, знайомих з цим питанням.

Запровадження нових заходів узгодить торгові умови Нідерландів з політикою США щодо обмеження доступу Пекіна до високих технологій з безпекових міркувань. Угода про експортні обмеження може бути досягнута вже в січні, проте переговори тривають далі, і остаточного рішення не ухвалено.

Такий крок кодифікує і потенційно розширить неофіційну заборону на продаж деяких технологій Китаю, а також допоможе США в обмеженні амбіцій Пекіна в галузі виробництва мікросхем і військовій сфері.

Нідерланди та Японія, разом із США, є провідними світовими постачальниками обладнання та технологій, необхідних для виробництва сучасних напівпровідників. Проте Вашингтону ще не вдалося повною мірою залучити цих союзників.

Нові експортні обмеження, що розглядаються Нідерландами, можуть заборонити продаж обладнання, здатного виробляти мікросхеми, позначені як 14 нанометрів або більш просунуті. Цей крок може привести голландські правила принаймні частково у відповідність до обмежень США, оголошених 7 жовтня.

Обмеження можуть вдарити по нідерландській фірмі ASML Holding NV, яка є одним з найважливіших світових постачальників машин, необхідних для виробництва передових напівпровідників. Згідно з останнім річним звітом, на Китай припадає близько 15% доходів фірми в минулому році.

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Нідерландські чиновники схильні співпрацювати з США щодо обмеження доступу Китаю до технологій виробництва мікросхем, оскільки вони поділяють подібні побоювання з приводу національної безпеки, кажуть співрозмовники агентства.

Нагадуємо:

Після санкцій, запроваджених США проти технологічного сектору Китаю, китайські розробники мікросхем сповільнюють свої чипи, аби не потрапити під обмеження.