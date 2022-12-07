Мер Рівного звернувся до СБУ та Укренерго через несправедливий розподіл електроенергії

Міський голова Рівного Олександр Третяк звернувся до НЕК "Укренерго" та Служби безпеки України щодо розподілів графіків відключення електроенергії в місті.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Дотримання справедливості при постачанні електроенергії споживачам, а також заживлення об’єктів критичної інфраструктури цілодобово перебуває в зоні уваги міської влади, разом з тим необхідність неухильного забезпечення базових потреб населення повинно контролюватися на найвищому державному рівні", – написав мер Рівного.

Саме тому чиновник звернувся до керівництва НЕК "Укренерго", СБУ в Рівненській області та закликав провести позапланові перевірок на об’єктах енергетики щодо справедливого розподілу електроенергії між споживачами Рівного та заживлення об’єктів критичної інфраструктури.

"Вимагаю від Рівнеобленерго та Рівнетеплоенерго негайно синхронізувати схему відключення електроенергії в будинках з тепловими пунктами та котельнями і не порушувати нормативів відключення", – наголосив Третяк.

Також чиновник порушив тему належної комунікації операторів розподілу електроенергії зі споживачами, а саме інформування про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків, дотримання їх та інформування про аварійні відключення.

"Неприпустимо тримати людей в невіданні, в той час, як я особисто приймаю дзвінки від десятків мешканців міста щодня зі скаргами", – наголосив міський голова.

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Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.