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У "Нафтогазі" оцінили втрати у видобутку газу внаслідок обстрілів росіян у $700 мільйонів

Середа, 7 грудня 2022, 16:28 - Олексій Павлиш

У НАК "Нафтогаз України" оцінюють втрати у виробництві природного газу через російські обстріли у листопаді газодобувних об'єктів групи в 700 млн доларів.

Про це це заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов під час організованої ЄБРР дискусії зі стабілізації та відновлення України, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Чернишова, фахівці компанії працюють над усуненням пошкоджень інфраструктури.

Відновити обсяги втраченого виробництва газу планують до кінця грудня цього року.

Україна оцінює необхідність додаткового імпорту протягом поточного опалювального сезону близько 2,6 млрд куб. м газу, який може знадобитися для виробництва електроенергії й тепла, додав голова "Нафтогазу".

"Очікуваний обсяг додаткового імпорту оцінюється в 2,6 млрд куб. м, необхідних для виробництва електроенергії. Але це може бути не остаточна кількість через те, що ракетні атаки (на енергетичну інфраструктуру - ред.) продовжуються", - зазначив він.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни у четвер, 17 листопада, обстріляли газовидобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Економічна правда

Нафтогаз газ війна
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