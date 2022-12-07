Митниця протягом року переказала до бюджету понад 260 мільярдів

Протягом 11 місяців року Держмитслужба спрямувала до державного бюджету 264,1 мільярда гривень митних платежів.

Про це йдеться у повідомленні Держмитслужби.

Зазначається, що у листопаді до бюджету переказали 33,4 млрд грн. За час дії воєнного стану – 189,7 млрд грн.

"В умовах воєнного стану збережено функціональність та позитивну динаміку збільшення перерахувань митних та інших платежів до дохідної частини бюджету", – наголошують в Митниці.

Так, показники надходжень до державного бюджету зросли з 7,7 млрд грн у березні до 33,4 млрд грн у листопаді.

Держмитслужба

Нагадуємо:

З початку 2022 року до державного бюджету надійшло на 73,8 мільярда гривень або 13,1% більше податків та зборів, ніж у 2021 році.