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Митниця протягом року переказала до бюджету понад 260 мільярдів

Середа, 7 грудня 2022, 13:36 - Анастасія Жарикова

Протягом 11 місяців року Держмитслужба спрямувала до державного бюджету 264,1 мільярда гривень митних платежів.

Про це йдеться у повідомленні Держмитслужби.

Зазначається, що у листопаді до бюджету переказали 33,4 млрд грн. За час дії воєнного стану – 189,7 млрд грн.

"В умовах воєнного стану збережено функціональність та позитивну динаміку збільшення перерахувань митних та інших платежів до дохідної частини бюджету", – наголошують в Митниці.

Так, показники надходжень до державного бюджету зросли з 7,7 млрд грн у березні до 33,4 млрд грн у листопаді.

 
Держмитслужба

Нагадуємо:

З початку 2022 року до державного бюджету надійшло на 73,8 мільярда гривень або 13,1% більше податків та зборів, ніж у 2021 році.

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