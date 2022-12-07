РФ вночі обстріляла одразу кілька об'єктів енергетики, дефіцит все ще зберігається – Укренерго

Поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки продовжується, але суттєвий дефіцит електроенергії все ще зберігається - у вівторок ввечері РФ повторно обстріляла кілька об’єктів енергоінфраструктури.

Про це заявляють в "Укренерго" станом на 11:00 7 грудня.

Так, на атомних станціях триває процес завантаження блоків, які відключались через пошкодження електромереж, до планових показників.

"Зберігається складна ситуація на сході країни – ворог вчора ввечері повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонті роботи.

Також ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки в Київській та Одеській областях, налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами", - йдеться у повідомленні.

"Укренерго" наголошує, що в енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії.

"На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень.

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Це вимушений крок, застосований для збереження балансу в енергосистемі. Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись", - додали в компанії.

Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Нагадаємо:

У вівторок російські окупанти двічі обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК, внаслідок чого його було відключено від енергосистеми.

Економічна правда