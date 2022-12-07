Росіяни двічі обстріляли об’єкт ДТЕК: його відключено від енергосистеми

У вівторок російські окупанти двічі обстріляли енергетичне підприємство ДТЕК, внаслідок чого його було відключено від енергосистеми.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що це підприємство вже неодноразово було обстріляно росіянами. Компанія не вказує розташування енергооб’єкта.

"Внаслідок обстрілів підприємство було відключено від енергосистеми. Його зупинка призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні", – повідомили у компанії.

У результаті чергової атаки ніхто не постраждав, зазначили у ДТЕК.