ЄС просить СОТ прискорити розгляд двох суперечок із Китаєм

Євросоюз активізував процеси у двох торговельних суперечках із Китаєм та звернувся до Світової організації торгівлі з проханням скликати групи експертів для їхнього вирішення.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву Єврокомісії.

Перша справа стосується ймовірного торгового ембарго Китаю на імпорт з Литви, а другий - захисту власників високотехнологічних патентів з ЄС.

"В обох випадках китайські заходи завдають значної шкоди європейському бізнесу", – йдеться в заяві Єврокомісії. "Дискримінаційні заходи Китаю щодо Литви впливають на внутрішньоєвропейську торгівлю і внутрішньоєвропейські ланцюги поставок, що впливає на функціонування внутрішнього ринку ЄС ... Скасування цих заходів відповідає як економічним, так і стратегічним інтересам ЄС".

Зазначається, що заходи з боку Китаю скоротили торгівлю з Литви на 80%. Дискримінаційні заходи проти литовського експорту застосовуються Китаєм з грудня 2021 року, стверджують в Комісії.

Патентна справа стосується рішень верховного суду Китаю, які перешкоджають компаніям захищати свої патенти шляхом забезпечення ліцензійних угод в іноземних судах.

Орган з врегулювання суперечок СОТ обговорить запит 20 грудня. Китай може виступити проти створення групи експертів один раз. Якщо він це зробить, ЄС поновить свій запит, і група експертів буде створена на засіданні 30 січня 2023 року.

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Якщо рішення буде прийнято на користь ЄС, а Китай не підкориться, він може вжити штрафних заходів до розгляду апеляції.

Нагадуємо:

Євросоюз звернувся до Світової організації торгівлі через заниження Китаєм цін ліцензій на патенти, що завдає мільярдних збитків європейським технологічним компаніям.





