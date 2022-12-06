Ціни на нафту зростають після набуття чинності санкцій проти РФ

Нафта відновила зростання після падіння більш ніж на 3% на попередній сесії, оскільки набуття чинності санкцій проти російської нафти послабило побоювання з приводу надлишкової пропозиції.

Про це пише Reuters.

Водночас послаблення COVID-обмежень в Китаї зміцнило перспективи попиту.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 85 центів, до 83,53 долара за барель до 07:33 за Гринвічем. Нафта WTI виросла на 68 центів, до 77,62 долара за барель.

Причини зростання цін

Ф'ючерси на нафту в понеділок зафіксували найбільше денне падіння за два тижні - після того, як дані по сектору послуг США викликали занепокоєння, що ФРС може продовжити свою агресивну політику.

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Група семи напередодні встановила максимальну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель, прагнучи обмежити можливості Москви фінансувати свою війну проти України, але Росія заявила, що не буде дотримуватися цього заходу, навіть якщо їй доведеться скоротити виробництво.

Обмеження ціни відбувається на додаток до ембарго ЄС на імпорт російської нафти морським шляхом та аналогічних зобов'язань США, Канади, Японії та Великої Британії.

"Поки ринок зважує вплив санкцій на російські поставки, він також спостерігав за затором нафтових танкерів біля берегів Туреччини в понеділок, коли Анкара наполягала на нових доказах страхування для всіх суден", - нагадує Reuters.

Водночас у Китаї все більше міст послаблюють COVID-обмеження, що викликає оптимізм щодо збільшення попиту в найбільшому світовому імпортері нафти.

За словами джерел агентства, країна має намір оголосити про подальше послаблення деяких з найжорсткіших у світі обмежень вже в середу.

Нагадаємо:

5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

Альянс ОПЕК+ в неділю, 4 грудня, погодився зберегти видобуток на поточному рівні, щоб оцінити вплив від уповільнення китайської економіки на попит і ціни на російську нафту країнами G7 на пропозицію.

Економічна правда