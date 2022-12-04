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ОПЕК+ вирішив не скорочувати видобуток на фоні обмеження ціни на російську нафту

Неділя, 4 грудня 2022, 16:04
 
getty images

Альянс ОПЕК+ в неділю, 4 грудня, погодився зберегти видобуток на поточному рівні, щоб оцінити вплив від уповільнення китайської економіки на попит і ціни на російську нафту країнами G7 на пропозицію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Угода була досягнута після онлайн-зустрічі Організації країн-експортерів нафти та її союзників, яка замінила особисту зустріч у її штаб-квартирі у Відні, що планувалася до цього тижня. 

Раніше, 5 жовтня, ключові міністри ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день до кінця 2023 року.

Нагадаємо:

Після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом - "Коаліція за обмеження ціни") запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.

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Економічна правда
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