ОПЕК+ вирішив не скорочувати видобуток на фоні обмеження ціни на російську нафту

getty images

Альянс ОПЕК+ в неділю, 4 грудня, погодився зберегти видобуток на поточному рівні, щоб оцінити вплив від уповільнення китайської економіки на попит і ціни на російську нафту країнами G7 на пропозицію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Угода була досягнута після онлайн-зустрічі Організації країн-експортерів нафти та її союзників, яка замінила особисту зустріч у її штаб-квартирі у Відні, що планувалася до цього тижня.

Раніше, 5 жовтня, ключові міністри ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день до кінця 2023 року.

Нагадаємо:

Після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом - "Коаліція за обмеження ціни") запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.