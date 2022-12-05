Сім потягів УЗ затримуються через наслідки обстрілів
Понеділок, 5 грудня 2022, 20:30 -
На 19:00 сім потягів Укрзалізниці затримуються після обстрілів Росією української інфраструктури у понеділок.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Затримки на час від 40 хвилин до двох годин пов’язані зі знеструмленням деяких ділянок. Йдеться про такі рейси:
- №25/26 Одеса — Рахів (+1 год 50 хв);
- №35/36 Одеса — Перемишль (+2 год 07 хв);
- №87/88 Ковель — Запоріжжя (+26 хв);
- №235/236 Одеса — Чернівці (+1 год 50 хв);
- №32519/32520 Київ — Відень (+37 хв);
- №711/712 Київ — Краматорськ (+2 год 41 хв);
- №749/750 Київ — Ужгород (+37 хв).
Зазначається, що пасажирів рейсу №711/712 Київ — Краматорськ, які очікують на цей потяг у Полтаві та Миргороді, пересадять на потяг №723 Харків — Київ. Таким чином пасажири прибудуть до сториці до початку комендантської години.
Нагадуємо:
Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, запроваджуються екстрені вимкнення електроенергії.