Сім потягів УЗ затримуються через наслідки обстрілів

На 19:00 сім потягів Укрзалізниці затримуються після обстрілів Росією української інфраструктури у понеділок.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Затримки на час від 40 хвилин до двох годин пов’язані зі знеструмленням деяких ділянок. Йдеться про такі рейси:

№25/26 Одеса — Рахів (+1 год 50 хв);

№35/36 Одеса — Перемишль (+2 год 07 хв);

№87/88 Ковель — Запоріжжя (+26 хв);

№235/236 Одеса — Чернівці (+1 год 50 хв);

№32519/32520 Київ — Відень (+37 хв);

№711/712 Київ — Краматорськ (+2 год 41 хв);

№749/750 Київ — Ужгород (+37 хв).

Зазначається, що пасажирів рейсу №711/712 Київ — Краматорськ, які очікують на цей потяг у Полтаві та Миргороді, пересадять на потяг №723 Харків — Київ. Таким чином пасажири прибудуть до сториці до початку комендантської години.

Нагадуємо:

Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки у понеділок, 5 грудня, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, запроваджуються екстрені вимкнення електроенергії.