Всі вокзали працюють, 11 поїздів затримуються – голова УЗ

Після ракетної атаки РФ 5 грудня всі вокзали працюють, але 11 поїздів затримуються.

Про це повідомив у Telegram голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Видихаємо. Всі вокзали працюють, всі зі світлом.

По всій країні багато знеструмлених ділянок. Ніде не зупиняємось, але 11 поїздів затримуються (більш ніж на 5 хв). Працюємо над поверненням в графік", - написав глава УЗ.

У пресслужбі компанії о 16:29 заявили про декілька затримок через знеструмлення ділянок:

№711 Краматорськ — Київ (+83 хв);

№35 Одеса — Перемишль (+73 хв, затримується на відправлення);

№31 Запоріжжя — Перемишль (+31 хв, робота прикордонників).

Кільцева електричка в Києві - чітко за розкладом.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

АТ "Укрзалізниця" повідомляла раніше про затримку двох поїздів через тимчасові знеструмлення.

Економічна правда