Всі вокзали працюють, 11 поїздів затримуються – голова УЗ
Понеділок, 5 грудня 2022, 17:20 -
Після ракетної атаки РФ 5 грудня всі вокзали працюють, але 11 поїздів затримуються.
Про це повідомив у Telegram голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
"Видихаємо. Всі вокзали працюють, всі зі світлом.
По всій країні багато знеструмлених ділянок. Ніде не зупиняємось, але 11 поїздів затримуються (більш ніж на 5 хв). Працюємо над поверненням в графік", - написав глава УЗ.
У пресслужбі компанії о 16:29 заявили про декілька затримок через знеструмлення ділянок:
- №711 Краматорськ — Київ (+83 хв);
- №35 Одеса — Перемишль (+73 хв, затримується на відправлення);
- №31 Запоріжжя — Перемишль (+31 хв, робота прикордонників).
Кільцева електричка в Києві - чітко за розкладом.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
АТ "Укрзалізниця" повідомляла раніше про затримку двох поїздів через тимчасові знеструмлення.
Економічна правда