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Два поїзди Укрзалізниці затримуються через знеструмлення

Понеділок, 5 грудня 2022, 14:43 - Анастасія Жарикова

АТ "Укрзалізниця" повідомила про затримку двох поїздів через тимчасові знеструмлення.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби УЗ в Telegram.

Наразі через тимчасові знеструмлення затримуються:

  • №712 Київ — Краматорськ – на 1 год;
  • №111 Київ — Ізюм – на 1 год 33 хв.

Поїзди продовжують рух, посадка та висадка пасадирів триває через підземлі переходи.

Також у компанії додали, що резервні локомотиви "Укрзалізниці" перебувають у готовності.

"Пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка", – наголосили в УЗ.

Укрзалізниця
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Економічна правда
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