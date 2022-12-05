Два поїзди Укрзалізниці затримуються через знеструмлення
Понеділок, 5 грудня 2022, 14:43 -
АТ "Укрзалізниця" повідомила про затримку двох поїздів через тимчасові знеструмлення.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби УЗ в Telegram.
Наразі через тимчасові знеструмлення затримуються:
- №712 Київ — Краматорськ – на 1 год;
- №111 Київ — Ізюм – на 1 год 33 хв.
Поїзди продовжують рух, посадка та висадка пасадирів триває через підземлі переходи.
Також у компанії додали, що резервні локомотиви "Укрзалізниці" перебувають у готовності.
"Пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка", – наголосили в УЗ.