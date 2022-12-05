Два поїзди Укрзалізниці затримуються через знеструмлення

АТ "Укрзалізниця" повідомила про затримку двох поїздів через тимчасові знеструмлення.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби УЗ в Telegram.

Наразі через тимчасові знеструмлення затримуються:

№712 Київ — Краматорськ – на 1 год;

№111 Київ — Ізюм – на 1 год 33 хв.

Поїзди продовжують рух, посадка та висадка пасадирів триває через підземлі переходи.

Також у компанії додали, що резервні локомотиви "Укрзалізниці" перебувають у готовності.

"Пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка", – наголосили в УЗ.