Україна заготувала рекордний запас дров – Держлісагентство

Підприємства Держагентства лісових ресурсів України створили рекордний запас дров - станом на 1 грудня на складах зберігається понад 260 тис м3 паливної деревини. Запаси створені по всій Україні.

Про це повідомив у Facebook очільник агентства Юрій Болоховець.

"За підсумками останнього тижня заготівля також тримається на рекордних позначках і значно перевищує реалізацію. Загалом у грудні передбачена заготівля 314 тис м3 дров", - повідомив він.

За словами Болоховця, продовжуються поставки дров в східні та південні прифронтові райони. Великий осяг палива передається військовим.

"Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом", - резюмував голова Держлісагентства.

Нагадаємо:

Державне агентство лісових ресурсів України запустило інтернет-магазин "ДроваЄ", де можна придбати дрова онлайн.

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Економічна правда