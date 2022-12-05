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У РФ заявляють, що Nokia хоче поставити їм обладнання, але повертатись не буде

Понеділок, 5 грудня 2022, 13:17 - Олексій Павлиш

У Росії заявляють, що фінська телекомунікаційна компанія Nokia надіслала чотири заявки на отримання експортної ліцензії для постачання до Росії.

Про це в інтерв'ю РБК заявив керівник російського мобільного оператора "МегаФон" Хачатур Помбухчан.

За його словами, дві заявки надіслали європейським регуляторам, ще дві - американському, а одну із заявок уже погодили.

При цьому Помбухчан підтвердив, що фінська компанія не планує повертатися на російський ринок. За його словами, у Nokia хочуть завершити зобов’язання за контрактами та поставити "недостатнє" обладнання.

Зазначається, що частка обладнання Nokia становить 20-25% на ринку в РФ, ним користуються всі найбільші телеком-оператори.

Нагадаємо:

Фінський виробник телекомунікаційної техніки Nokia у квітні оголосив про вихід із російського ринку.

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