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Nokia йде з російського ринку

Вівторок, 12 квітня 2022, 09:42 - Економічна правда
 
David Ramos/Getty Images

Фінський виробник телекомунікаційної техніки Nokia оголосив про вихід із російського ринку.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

"З перших днів вторгнення в Україну для Nokia було зрозуміло, що подальша присутність у Росії неможлива. За останні тижні ми призупинили постачання, зупинили новий бізнес та переносимо нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "з гуманітарних причин" уряди країн висловили стурбованість з приводу ризику виходу з експлуатації критично важливої телекомунікаційної мережевої інфраструктури у Росії.

"Тому, коли ми вийдемо, ми намагатимемося забезпечити необхідну підтримку для обслуговування мереж та подамо заявку на отримання відповідних ліцензій, щоб забезпечити цю підтримку відповідно до чинних санкцій", – повідомили у компанії.

У 2021 році частку Росії припадало менше 2% чистих продажів Nokia.

Економічна правда

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Nokia компанії Фінляндія Росія
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