В енергосистемі зберігається дефіцит, обленерго отримали ліміти – Укренерго
У понеділок, 5 грудня, в енергосистемі України зберігається дефіцит електроенергії, ситуація залишається складною.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Враховуючи дефіцит, регулятор довів всім обленерго ліміти добового споживання. У разі недотримання цих лімітів можуть застосовуватись аварійні відключення.
В компанії зауважили, що протягом вихідних, завдяки збільшенню потужності АЕС та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень.
"На ранок понеділка, диспетчерський центр "Укренерго" фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні", – додали в Укренерго.
Регулятор нагадав, що внаслідок російських ракетних ударів енергосистема країни зазнала суттєвих уражень. Ремонтні бригади "Укренерго" разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють на відновленням пошкодженого обстрілами обладнання.
Нагадуємо:
У Києві й 4 областях з понеділка, 5 грудня, повертаються стабілізаційні відключення електроенергії, тобто за графіками.