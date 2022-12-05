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В енергосистемі зберігається дефіцит, обленерго отримали ліміти – Укренерго

Понеділок, 5 грудня 2022, 12:52 - Анастасія Жарикова

У понеділок, 5 грудня, в енергосистемі України зберігається дефіцит електроенергії, ситуація залишається складною.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Враховуючи дефіцит, регулятор довів всім обленерго ліміти добового споживання. У разі недотримання цих лімітів можуть застосовуватись аварійні відключення. 

В компанії зауважили, що протягом вихідних, завдяки збільшенню потужності АЕС та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень. 

"На ранок понеділка, диспетчерський центр "Укренерго" фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні", – додали в Укренерго.

Регулятор нагадав, що внаслідок російських ракетних ударів енергосистема країни зазнала суттєвих уражень. Ремонтні бригади "Укренерго" разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють на відновленням пошкодженого обстрілами обладнання.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

У Києві й 4 областях з понеділка, 5 грудня, повертаються стабілізаційні відключення електроенергії, тобто за графіками.

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