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Криптогігант Binance пояснив, чому не вийшов з Росії

Понеділок, 5 грудня 2022, 12:24 - Олексій Павлиш

Найбільша криптовалюта світу Binance заявила, що не вийшла з російського ринку через те, що стосовно нього немає "глобальних санкцій".

Про це в інтерв'ю Forbes заявив топменеджер криптобіржі Чагрі Пойраз.

За словами представника криптогіганта, Binance працює в РФ з обмеженнями.

"Дам просту та чесну відповідь - ми слідуємо санкціям. Наразі щодо Росії не існує таких глобальних санкцій, як наприклад, проти Ірану, КНДР, Сирії та Куби, де ми не здійснюємо жодних операцій", - розповів Пойраз.

"Ми дуже ретельно слідкуємо за операціями, повʼязаними з російськими олігархами та політиками і їхнім оточенням, та заблокували криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників… Вони не зможуть використовувати свої облікові записи для продажу, придбання чи переказу криптоактивів", - запевнив він.

На питання про те, чи позначає російська частина Binance Крим як територію РФ, Пойраз відповів, що для компанії це "комплексна історія".

"Оскільки Крим є давно підсанкційною територією, ми просто не дозволяємо людям, що намагаються зареєструватися звідти, користуватися сервісами Binance", - додав він.

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Нагадаємо:

Одна з найбільших криптобірж світу Binance закрила для росіян перекази та вивидення грошей у іноземні банки незалежно від країни резидентства.

Облікові записи користувачів криптобіржі Binance з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує €10 000,  обмежили через санкції ЄС проти Росії.

Криптобіржа Coinbase розіслала частині користувачів із РФ попередження про блокування акаунтів із 31 травня через санкції: щоб цього уникнути, треба надати документи, які підтверджують, що власник криптогаманця не підпадає під санкції ЄС. 

Економічна правда

криптовалюта Росія
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