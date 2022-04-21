Найбільша криптобіржа світу Binance обмежить доступ користувачам із РФ

Облікові записи користувачів криптобіржі Binance з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує €10 000, будуть обмежені через санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров із посиланням на заяву Binance.

"Користувачі поки зможуть використовувати тільки функцію виведення.

Рахунки росіян, які проживають за межами росії та рахунки російських громадян або осіб, які проживають у росії, у яких загальна вартість криптоактивів не перевищує €10 000, не будуть порушені та залишаться активними", - написав Федоров.

У Binance додали, що таке обмеження ввожять відповідно до 5 пакету обмежувальних заходів ЄС проти РФ.

"Відповідно до п’ятого пакету обмежувальних заходів ЄС проти Росії, Binance зобов’язана обмежити послуги для громадян Росії або фізичних осіб, які проживають в Росії, або юридичних осіб, зареєстрованих в Росії, які мають криптоактиви, що перевищують 10 000 євро.

Рахунки, які підпадають під це обмеження, будуть переведені в режим лише зняття коштів", - кажуть в криптобіржі.

"Хоча ці заходи потенційно обмежують звичайних громадян Росії, Binance має продовжувати очолювати галузь у впровадженні цих санкцій. Ми вважаємо, що всі інші великі біржі незабаром повинні дотримуватися тих самих правил", - йдеться у позиції компанії.

Економічна правда