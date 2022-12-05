Ціни на нафту зросли на тлі рішення ОПЕК+ і набуття чинності санкцій ЄС проти Росії

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як країни ОПЕК+ зберегли свої цілі з видобутку на колишньому рівні напередодні ембарго ЄС і обмеження цін на російську нафту.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Хоча ціни зросли на 2% на початку дня, як на нафту марки Brent, так і на американську нафту марки WTI, відтоді вони втратили частину прибутку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent востаннє зросли на 49 центів, або на 0,6%, до 86,06 долара за барель о 07:00 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на нафту WTI зросли на 51 цент, або на 0,6%, до 80,49 долара за барель.

Причини зміни цін

Позитивним знаком для попиту на паливо стало те, що все більше китайських міст на вихідних послабили COVID-обмеження, хоча часткове пом'якшення політики посіяло плутанину по всій країні в понеділок.

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ОПЕК+ домовилася в неділю дотримуватися свого жовтневого плану по скороченню видобутку на 2 мільйони барелів на добу.

Аналітики кажуть, що рішення ОПЕК+ було очікуваним, оскільки основні виробники чекають, щоб побачити вплив заборони ЄС на імпорт і верхньої межі ціни в 60 доларів за барель на російську нафту, а Росія погрожує скоротити поставки будь-якій країні, яка дотримуватиметься верхньої межі.

Нагадаємо:

5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

Альянс ОПЕК+ в неділю, 4 грудня, погодився зберегти видобуток на поточному рівні, щоб оцінити вплив від уповільнення китайської економіки на попит і ціни на російську нафту країнами G7 на пропозицію.

Економічна правда