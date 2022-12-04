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Київ достатньо скоро може повернутися до планових відключень електроенергії – КМДА

Неділя, 4 грудня 2022, 13:05 - Ігор Пилипів
 
ФОТО ВЕЧІРНІЙ КИЇВ

У КМДА заявили, що Київ достатньо скоро може перейти до планових відключень електроенергії. 

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в етері телемарафону.

"Ми очікуємо, що достатньо скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключення" – сказав заступник голови КМДА. 

Він додав, що повноцінне відновлення енергосистеми потребує тривалого часу, проте ситуація поступово стабілізується, що може дозволити повернути графіки погодинних відключень.

"З позитивного - це те, що сьогодні вночі взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху почергово відключають, але вже невеликі обсяги - до 25% міста", – заявив Пантелєєв.

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У разі повної відсутності електроенергії в Києві внаслідок ворожих ударів рух поїздів метро буде призупинено, а підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги.

КМДА електроенергія Київ
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