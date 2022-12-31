Енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік Київ та область і Дніпропетровщина були зі світлом – ДТЕК 

У ДТЕК заявили, що їхні енергетики працюють над тим, щоб у новорічну ніч столиця, Київська область та Дніпропетровщина були зі світлом.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

"Енергетики докладають максимум зусиль, щоб шляхом суттєвого обмеження промисловості забезпечити жителів Києва, Київщини та Дніпропетровщини світлом у новорічну ніч, не застосовуючи графіки відключень", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Ситуація з постачанням електроенергії в Києві стабілізувалась – столиця повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.