Енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік Київ та область і Дніпропетровщина були зі світлом – ДТЕК
Субота, 31 грудня 2022, 12:55 -
У ДТЕК заявили, що їхні енергетики працюють над тим, щоб у новорічну ніч столиця, Київська область та Дніпропетровщина були зі світлом.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
"Енергетики докладають максимум зусиль, щоб шляхом суттєвого обмеження промисловості забезпечити жителів Києва, Київщини та Дніпропетровщини світлом у новорічну ніч, не застосовуючи графіки відключень", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Ситуація з постачанням електроенергії в Києві стабілізувалась – столиця повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.