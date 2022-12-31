З 24 лютого Росія завдала збитків українському довкіллю на понад 1,5 трильйона 

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Загальна сума збитків, яку зафіксували в Держекоінспекції, довкіллю України складає понад 1,5 трлн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції.

Так, до Єдиного реєстру збитків було внесено 1042 факти подій, які відбулися на території нашої країни внаслідок військової інтервенції РФ та завдали шкоди довкіллю.

"Зокрема, спеціалістами Держекоінспекції відібрано 854 проб ґрунтів та 1138 проб вод. У результаті заходів контролю розраховано шкоду навколишньому природному середовищу, таким чином загальна сума збитків, завданих атмосферному повітрю, земельним та водним ресурсам становить понад 1,5 трлн гривень", – заявив перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба.

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