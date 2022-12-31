ЄЦБ планує продовжити підвищувати ставки, щоб приборкати інфляцію в ЄС  

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард зазначила, що витрати на позики знову зростуть, сказавши, що це необхідно для стримування стрімкого зростання споживчих цін.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Зараз ставки ЄЦБ повинні бути вищими, щоб приборкати інфляцію та знизити її до нашої цільової позначки у 2%", — сказала Лагард.

За 2022 рік ЄЦБ підвищив процентні ставки на 250 базисних пунктів, і політики, включаючи Лагард, заявили, що очікуються нові підвищення, а ринки та економісти очікують кроків на наступних двох засіданнях.

Агресивне підняття ставок відбувається саме тоді, коли в регіоні запановує економічний спад, президентка ЄЦБ наголосила, що рецесія, ймовірно, буде короткочасною та неглибокою, посилаючись на останні прогнози її установи.

Вона також підкреслила, що ЄЦБ постійно пильно стежить за інфляцією.

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Нагадаємо:

Європейський центральний банк підвищив процентні ставки у четвер, 15 грудня: базову ставку на 50 б.п. - до 2,5%, ставку за депозитами - із 1,5% до 2%. Регулятор продовжить підвищувати ставки на тлі високої інфляції.